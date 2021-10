$!Naomi Osaka llora frente la prensa antes del debut en Cincinnati

"Cuando dices que no me gusta tratar con vosotros, ¿a qué te refieres? Desde que soy joven, he recibido mucho interés por parte de los medios, supongo que es por mi origen y mi juego. En primer lugar, soy jugadora de tenis, y por esa razón la gente tiene interés en mi. Así que en este sentido soy distinta a las demás, y no puedo evitar que cosas que digo o tuiteo generen artículos y contenido así", replicó Osaka.

No obstante, mientras le hacían la siguiente pregunta, se bajó la visera y rompió a llorar, siendo incapaz de responder. Tras una breve pausa, sí pudo completar su rueda de prensa antes de debutar en el torneo en segunda ronda.