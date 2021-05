$!Naomi Osaka se retira del Abierto de Francia

Naomi Osaka se retiró el lunes del Abierto de Francia y escribió en Twitter que se tomaría una pausa del circuito de tenis, en un giro dramático de eventos para la cuatro veces campeona de Grand Slam que reveló haber “sufrido largos episodios de depresión”.

El agente de Osaka, Stuart Duguid, confirmó en un correo electrónico enviado a The Associated Press que la actual número 2 del ránking no se presentará a disputar su partido de segunda ronda en el torneo de superficie de arcilla en París.

Una portavoz de Roland Garros dijo no estar al tanto que la estrella japonesa se había retirado formalmente del certamen.

Osaka había anunciado la semana en Twitter que “no comparecería ante los medios de prensa durante Roland Garros”.

Lo justificó por un asunto de cuidar su salud mental, diciendo que podría salir perjudicada el tener que responder a preguntas tras una derrota.

Osaka recibió una multa de 15.000 dólares luego de que no se presentó a la conferencia de prensa posterior a su victoria por la primera ronda el domingo. También recibió la advertencia de los cuatro torneos de Grand Slam sobre otras sanciones, incluyendo ser descalificado o suspendida.

“Creo que ahora lo mejor para el torneo, los demás jugadores y mi bienestar es que me retire para que todos puedan volver a concentrarse en el tenis que se disputa en París”, escribió Osaka el lunes. “Nunca quise ser una distracción y reconozco que el momento no fue el idóneo y que mi mensaje pudo haber sido más claro”.

También señaló que ha “sufrido largos episodios de depresión” desde el Abierto de Estados Unidos de 2018, en el que ganó luego de superar a Serena Williams en una final llena de controversia.

“Nunca trivializaría la salud mental o la usaría a la ligera”, publicó el lunes.

“Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida y cualquiera que me haya visto en los torneos se dará cuenta que a menudo uso audífonos porque me ayudan a calmar mi ansiedad social... No soy una oradora pública natural y me da mucha ansiedad antes de hablar con los medios internacionales”, agregó.

Osaka nunca ha pasado de la tercera ronda del Abierto de Francia, que se juega sobre arcilla. Se requieren siete victorias para ganar un título de Grand Slam, algo que ha conseguido en torneos de cancha dura: En el US Open de 2018 y 2020, y en el Abierto de Australia en 2019 y en febrero pasado.