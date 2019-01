$!“No fue mi mejor día”, dice Rafael Nadal tras perder con Novak Djokovic

“No fue mi mejor día”, declaró el español Rafael Nadal, que cayó en la final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, muy superior (6-3, 6-2 y 6-2), este domingo en Melbourne.

“Además, claro que alguien jugó mucho mejor que yo esta noche”, añadió el español, que hizo una lectura positiva de su regreso tras cuatro meses fuera del circuito por lesión.

“He pasado momentos duros en el último año. Solo jugué nueve torneos (en 2018) y desde el US Open no pude jugar hasta la primera ronda aquí”, recordó sobre su retirada ante Juan Martín del Potro en Nueva York por una lesión en la rodilla.

“Aunque esta noche no fue mi noche, es muy importante para mí estar aquí, ya que vuelvo de una lesión. Creo que he jugado un gran tenis durante dos semanas, con buena energía e inspiración para lo que viene”, dijo.

Nadal llegó a Australia sin partidos oficiales en cuatro meses, únicamente disputando una exhibición en Abu Dabi en la que cayó con Kevin Anderson.

“Seguiré luchando duro para ser un jugador mejor”, añadió el zurdo de 32 años, que asumió no estar a la altura de su rival.

“No estaba preparado para jugar a este nivel esta noche. Pero pienso que lo puedo estar en algunos meses si puedo entrenar bien y jugar partidos de este nivel”, añadió en rueda de prensa.

“Djokovic jugó de manera fantástica, sin duda. Cuando juega así, necesito algo más a nivel de intensidad que no tenía esta noche, no estaba preparado físicamente”, insistió, reconociendo que hizo “más faltas” porque su rival le ponía “bajo presión”.

El español sí se mostró satisfecho del tenis que ha jugado durante el torneo.

“He jugado muy bien ofensivamente durante estas dos semanas. Defensivamente me he entrenado como he podido, pero a casua de los problemas que he tenido por mi operación, no he podido trabajar tanto el juego defensivo, he insistido más en el ofensivo”, desveló.

“Contra un jugador como él necesitaba este juego defensivo para tener una oportunidad de ser ofensivo. Aunque hubiera sido difícil de ganarle incluso si hubiera estado al 100%, pero probablemente hubiera habido más combate”, añadió.

Nadal hizo un balance positivo del torneo para los próximos meses de competición.

“Estas dos semanas no han podido ser mejores para mí. Hice muchas cosas bien. No puedo estar triste. Lo único que necesito es tiempo, trabajar y más partidos. Lo único que espero, estar en forma y seguir entrenando y jugando”, dijo el rey de la tierra batida, que nunca había perdido en tres sets en la final de un Grand Slam.