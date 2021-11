$!Peng, heterodoxa y luchadora incansable en el tenis

Peng está desaparecida, después de acusar a un ex funcionario prominente de China de agredirla sexualmente

Ahora, Peng está desaparecida, después de acusar a un ex funcionario prominente de China de agredirla sexualmente.

Para una tenista que se sometió a una cirugía cardíaca a los 12 años, no es fácil claudicar. Ése fue uno de los motivos que le permitió destacar en el tenis.

Peng Shuai está desaparecida, después que denunció que fue agredida sexualmente por Zhang Gaoli, prominente miembro del partido Comunista Chino y ex primer ministro. (Fuente externa)

Peng Shuai está desaparecida, después que denunció que fue agredida sexualmente por Zhang Gaoli, prominente miembro del partido Comunista Chino y ex primer ministro. (Fuente externa)

“Era muy determinada”, dijo la alemana Laura Siegemund, una de sus compañeras en los dobles, durante una entrevista telefónica con The Associated Press. “Tiene también una gran percepción del juego. Fuera de la cancha es una persona muy dulce. Más introvertida y callada, pero superagradable y sencilla... No puedo creer que esto esté pasando en el siglo XXI. Pero sí considero importante que más gente se una y hable. Espero que esté bien”.

El viernes, el Ministerio de Exterior de China insistió en su postura de que no estaba al tanto de la controversia que rodea a Peng. Por su parte, al secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, recalcó que las autoridades chinas deberían “proporcionar pruebas independientes y verificables del paradero de ella y de que está segura”.