$!Por lesión en el hombro, María Sharapova no jugará en Roland-Garros

La rusa María Sharapova, ex número 1 mundial y actualmente N. 35 de la WTA, no participará en la próxima edición de Roland Garros (del 26 de mayo al 9 de junio) al no haberse recuperado de una operación en el hombro derecho, informó en su cuenta de Instagram.

“Me declaro baja para el Abierto de Francia”, aseguró campeona de Roland Garros en 2012 y 2014 en sus redes sociales.

“A veces, las buenas decisiones no son las más fáciles”, añadió la tenista de 32 años.

“Las buenas noticias son que he retomado los entrenamientos y poco a poco me entreno para recuperar la fuerza en mi hombro. París, te voy a echar de menos, hasta el año próximo”, finalizó.

Sharapova se sometió en febrero a una operación en el mismo hombro en el que había sido ya intervenida en 2008, habiendo disputado en 2019 sólo ocho partidos (6 victorias y dos derrotas).