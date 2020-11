Rafael Nadal cae ante Alexander Zverev y mantiene su "maldición" en el Masters 1000 de París

¿Maldición?, le preguntaron a Nadal: "Para nada. Es prácticamente mi primer torneo en pista dura de todo el año, esta superficie es complicada para mí, he venido aquí cuando he podido y he tenido problemas, pero siempre he estado al menos en cuartos. No hay ninguna maldición, aparte de que otros han jugado mejor que yo".

Zverev, de 23 años, extendió su estupenda racha de triunfos a 12, tras haberse impuesto en el Torneo de Colonia dos semanas consecutivas. Antes fue finalista del US Open, que perdió en cinco sets ante Dominic Thiem.