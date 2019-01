$!Retiro de Andy Murray podría llegar antes que debut de Novak Djokovic

Novak Djokovic sabe que existe la posibilidad de que no haya jugado su primer encuentro en esta edición del Abierto de Australia cuando Andy Murray se encuentre ya fuera del certamen. Quizás incluso el británico estará retirado del tenis para entonces.

Las carreras de ambos se han entrelazado durante años. Los dos tienen 31 años, nacieron en mayo y se han enfrentado 36 veces en el nivel de elite.

Djokovic tiene ventaja en esos duelos por 25-11, incluida una foja de 4-0 en las finales del Abierto de Australia, donde Murray ha llegado cinco veces al duelo por el título sin ganarlo nunca.

Ambos practicaron juntos en el Melbourne Park, el jueves. Un día después, entre lágrimas, Murray anunció que el dolor en la cadera derecha tras una cirugía es tan grave que ha decidido retirarse después de Wimbledon, si es que llega tan lejos.

Fue notorio que Murray renqueaba entre un punto y otro. Ganó sólo dos games en casi dos sets completos ante Djokovic. Sin embargo, el serbio negó el domingo que haya buscado facilitarle las cosas a su nuevo amigo.

Las cosas no funcionan así entre los dos.

“No, para ser sincero, no lo hice”, indicó Djokovic, el primero del escalafón mundial. “Pero sí vi eso. Era evidente para todos. No hacía falta siquiera estar en la cancha para notar que él estaba sufriendo. Hemos visto durante muchos años que Andy Murray ha sido uno de los jugadores con mejor condición física en la gira. Corre en la cancha, siempre alcanza una pelota complicada. Creo que en ese aspecto somos similares”.

Djokovic ostenta seis títulos del Abierto de Australia, un récord que comparte con Roger Dederer, bicampeón defensor del certamen, y con Roy Emerson. Djokovic y Federer están en lados opuestos del cuadro y sólo podrían chocar en la final.

Murray está en la misma parte del cuadro que Federer. Pero incluso el británico considera difícil que pueda sortear siquiera el primer obstáculo. Enfrenta el lunes por la noche al español Roberto Bautista Agut (22do preclasificado).

Djokovic no entra en acción sino hasta la segunda jornada, cuando enfrentará al estadounidense Mitchell Krueger, surgido de la fase clasificatoria. Como ganador de los últimos dos majors, el serbio es candidato a coronarse en Melbourne Park, para ser el primer hombre con tres rachas de tres o más títulos consecutivos en torneos del Grand Slam.

Sus 14 majors hasta ahora lo colocan tercero, detrás de Federer, de 30 años (20) y de Rafael Nadal, de 32 (17). Pero probablemente a Djokovic le quedan más años de actividad en el circuito.

