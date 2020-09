$!Schwartzman echa a Nadal de su primer torneo en siete meses

En cambio, el astro ibérico cometió errores no forzados y mostró dificultades atípicas para poner en juego su primer saque.

Nadal reconoció que, durante dos meses en la pandemia de coronavirus, no había tocado siquiera una raqueta.

“Es un año absolutamente extraordinario e impredecible”, comentó. “Al menos jugué tres partidos”.

Nadal, quien decidió no participar en el Abierto de Estados Unidos por las preocupaciones de viajar en medio de la pandemia, no había participado en un certamen desde febrero, cuando se coronó en Acapulco, México.

Ahora, dispone de una semana para recuperarse antes de emprender la búsqueda de un 13er título del Abierto de Francia, con lo que extendería su propio récord. La actividad en Roland Garros comienza el próximo fin de semana.

Más temprano, Novak Djokovic volvió a perder la calma, menos de dos semanas después de ser descalificado del US Open. Por lo menos no perdió el encuentro.

El serbio se impuso 6-3, 4-6, 6-3 sobre Dominik Koepfer.

Cuando su rival le rompió el servicio para emparejar 3-3 en el segundo set, el serbio lanzó furioso la raqueta al suelo arcilloso.

Djokovic se vio forzado a pedir una nueva raqueta y recibió una advertencia del árbitro.

“No es la primera raqueta que destrozo en mi carrera ni será la última”, comentó Djokovic. “Lo he hecho antes y probablemente lo haré de nuevo. No quiero hacerlo, pero a veces ocurre. Supongo que así libero algo de furia, aunque definitivamente no es el mejor mensaje que puedo dar, sobre todo a los jóvenes que me miran. No es algo que recomiendo, definitivamente”.

Ya se había visto exasperado en el game previo, cuando le dio una mirada al árbitro luego de un par de decisiones revertidas y un punto repetido.

Djokovic dijo el lunes que había aprendido una “gran lección” tras ser expulsado del Open por golpear inadvertidamente a una jueza de línea con una pelota.

En busca de su quinto título en Roma, Djokovic se medirá en semifinales a Casper Ruud, que eliminó al favorito local Matteo Berrettini 4-6, 6-3, 7-6 (5) en un partido que duró 2 horas y 57 minutos.

En la rama femenina, la primera cabeza de serie Simona Halep se convirtió en la primera semifinalista del Abierto, cuando su oponente Yulia Putintseva, de Kazajistán, se retiró a mediados de su partido debido a una lesión en la espalda.

La rumana Halep estaba arriba 6-2, 2-0 cuando Putintseva decidió que el dolor era demasiado para continuar — tras haberse tomado una pausa médica entre sets.

Putintseva venía de dos largos partidos de tres sets, habiendo sorprendido a la octava cabeza de serie Petra Martic y a la 10ma Elena Rybakina. Antes del sábado, había estado en la cancha por siete horas y 22 minutos, mucho más que Halep, que estuvo libre la primera ronda y ganó sus dos partidos siguientes en dos sets.

Putintseva llegó a cuartos de final en su torneo previo, el Abierto de Estados Unidos, mientras que Halep decidió no participar debido a la pandemia de coronavirus.

Halep mejoró a 8-0 desde el reinicio de la temporada y 12-0 desde febrero.

La rumana, que perdió dos finales consecutivas en Roma contra Elina Svitolina en el 2017 y 2018, se mide por el pase a la final con Garbiñe Muguruza, que necesitó más de dos horas para eliminar a la finalista del Abierto de Estados Unidos Victoria Azarenka 3-6, 6-3, 6-4.