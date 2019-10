$!Ser número uno al final del año, la misión de Rafael Nadal en París-Bercy

“Tuve que parar un tiempo pero me siento mejor, por eso estoy aquí”, explicó este domingo Nadal, cuyo objetivo es estar al 100% el miércoles en su entrada en liza.

Queda por ver si el mallorquín de 33 años conservará sus recursos físicos, al que no se ve en competición oficial desde su victoria en el US Open a comienzos de septiembre, su 19º Grand Slam, y quien se resintió de la mano izquierda en la Laver Cup.

“Por supuesto, me encantaría acabar el año como número 1 del mundo. Pero ya lo dije, mi objetivo en adelante no es ser N.1, sino organizar mi calendario para jugar el mayor tiempo posible en el circuito. Si con ese calendario soy N.1 al acabar la temporada, estupendo, pero no haré nada de más para ser N.1”, insistió.

Djokovic debutará contra Richard Gasquet o el serbio Dusan Lajovic, y Nadal ante el francés Adrian Mannarino o un jugador procedente de la fase previa.

Mientras, ambos entrenaron juntos durante dos horas este sábado. Como amigos.

. ¿Medvedev imparable?

Objetivamente es el mejor de los tres últimos meses: desde el torneo de Washington a comienzos de agosto hasta el Masters 1000 de Shanghái a mediados de octubre, pasando por su heroica resistencia en la final del US Open ante Nadal, Daniil Medvedev alcanzó la final en los seis últimos torneos que ha disputado (3 victorias y 3 derrotas).

Fue precisamente el ruso de 23 años el que cosechó los dos últimos trofeos en Masters 1000, en Cincinnati y Shanghái.

Desde el torneo chino, Medvedev se concedió un merecido descanso. ¿Logrará mejorar su serie en la pista parisina? Si todo sale según lo esperado se encontraría con Djokovic en semifinales.

Última llamada para el Masters

Como suele ocurrir, el torneo parisino repartirá los últimos billetes para el Masters de fin de año. Seis jugadores ya lo tienen en el bolsillo; Djokovic, Nadal, Federer, Medvedev, Dominic Thiem, y Stefanos Tsitsipas. Dos aún no conocen su destinatario.

Por el momento están en manos del alemán Alexander Zverev, y de la revelación italiana Matteo Berrettini. Pero un puñado de tenistas, entre ellos el español Roberto Bautista (10º del ranking ATP y 9º en la carrera Londres), tienen aspiraciones matemáticas de estar en Londres.