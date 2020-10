$!Simona Halep alcanza los octavos de final en menos de una hora

Si la rumana se mostró sólida, con 15 golpes ganadores y solo 7 errores no forzados, su joven rival estadounidense (19 años) ayudó a la debacle con 32 faltas directas.

"He jugado un buen partido, he estado muy agresiva, quería verdaderamente jugar mejor que el año pasado, y lo he logrado", afirmó con satisfacción la jugadora rumana.

Halep, ganadora en París en 2018, se enfrentará a la joven polaca Iga Swiatek (57ª) por una plaza en cuartos de final.