Simona Halep renuncia a Eastbourne

LONDRES. La tenista rumana Simona Halep, actual número 1 del mundo, anunció este miércoles que renuncia a participar en el torneo de Eastbourne previsto para la próxima semana, debido a molestias en el tendón de Aquiles.

La reciente campeona de Roland Garros, que obtuvo en París su primer título de Grand Slam después de tres finales perdidas, se presentará de este modo en Wimbledon (2-15 de julio) sin haber disputado un partido oficial sobre hierba esta temporada.

“Estoy realmente triste por anunciar mi baja en el Nature Valley International (torneo de Eastbourne) la próxima semana”, tuiteó la rumana. “Tuve un tendón dolorido e inflamado durante Roland Garros y aún no me he recuperado totalmente”.

“Mis doctores me han recomendado guardar un poco más de reposo mientras continúe el tratamiento”, explicó, prometiendo volver el próximo año.

Con la baja de Halep, el torneo de Eastbourne no presentará más que cuatro de las diez mejores jugadoras del mundo, entre ellas la checa y vigente campeona Karolina Pliskova, y su víctima en la final la danesa Caroline Wozniacki.