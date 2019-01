$!Todavía no descarten a Serena Williams ni Roger Federer

“Trazamos un plan”, dijo Mouratoglou, “y ella trabajó increíblemente duro”.

Y, para sorpresa de todos, en 2013, Williams conquistó su segundo título en París poniendo fin a una espera de 11 años, tal como ella lo había planeado.

Después de la entrega de trofeos, Williams se fue a estirar y le dijo que la acompañara.

“Volteó y me dijo, ‘Ahora tenemos que ganar en Wimbledon’”, recordó Mouratoglou. “Estuvo buscando algo durante 11 años (y) ... 10 minutos después, ella se estaba enfocando en su próxima meta. Eso es diferente. Hay tipos que ganan un torneo y celebran durante 15 años”.

Esta última oración no va con Williams ni Federer.

Ciertamente, son dos tenistas que están en otra categoría: no ganan un torneo y lo lamentan.

“No lo tengo fácil. Desde el primer día, yo espero salir y, francamente, ganar. Eso no ha ocurrido. Pero me gusta mi actitud. Me gusta que no quiero salir aquí y decir: ‘Espero perder porque descansé un año. He estado jugando durante 10 meses. Se supone que no debo de ganar’. No tengo esa actitud”, dijo Williams sobre su regreso tras descansar para dar a luz a su hija.

Le preguntaron cuál es el torneo en el que tendría las mejores posibilidades de obtener el título que le falta el récord de 24 de Margaret Court.

“Ahora mismo debe ser Roland Garros porque es el próximo Grand Slam”, replicó.

Es la consigna adecuada.

Esa confianza en uno mismo es una virtud que comparte con Federer, y es otro motivo para no descartar sus posibilidades de mantenerse como aspirantes en las fases decisivas. Después de todo, esta no es la primera vez que se intime que Williams o Federer están acabados.

A Federer no le gustó para nada el análisis de John McEnroe, el retirado jugador que ahora trabaja como comentaristas, al advertir que la derrota ante Tsitsipas significa un cambio jerárquico en el tenis.

“Siempre saldrá a decir cosas”, señaló Federer al desmeritar el punto de vista McEnroe. “Llevo 10 años escuchando la misma historia. No es nada nuevo”.