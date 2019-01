$!Venus Williams gana a Azarenka en la primera ronda de Auckland

AUCKLAND, NUEVA ZELANDA. Venus Williams se recuperó de un rompimiento de servicio en el tercer set para vencer el martes 6-3, 1-6, 6-3 a Victoria Azarenka en el Clásico ASB de la WTA, en el que la estadounidense describió como uno de los partidos de primera ronda más duros de su carrera.

Eso es mucho decir si se considera que Williams, de 38 años, ha pasado más de dos décadas en la Gira de la WTA.

Williams se embolsó este enfrentamiento entre dos exnúmero 1 del ranking WTA con un 6-3, 1-6, 6-3.

“Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago pero esta noche no fue fácil, ha sido tal vez una de las primeras rondas más difíciles que he jugado nunca”, dijo la mayor de las Williams.

Sin embargo, es raro que dos ex número uno del mundo y ganadoras de Grand Slam se enfrenten en una primera ronda de un torneo relativamente pequeño como el de Auckland. Y Williams, sexta preclasificada, tuvo que echar mano de su experiencia para avanzar a la siguiente fase.

Williams parecía en buena forma al llevarse el primer set en 48 minutos, rompiendo el servicio de la bielorrusa para irse al frente 3-1 y, después de ceder ella misma un servicio ganando 5-2, apuntó a su cuenta cómodamente el set. Azarenka batalló con su primer servicio al arranque del duelo y Williams fue capaz de plantarse en la cancha y devolver su segundo servicio con potencia.

Pero las cosas cambiaron en el segundo set. Luego de rescatar su servicio bajo presión en el primer game, Azarenka quebró para irse adelante 3-1 y rompió nuevamente para ganar el set en 34 minutos.

La bielorrusa fue adquiriendo confianza con rompimientos de servicios de Williams para tomar la delantera al inicio del tercer cuatro. Pero Williams de inmediato respondió rompiendo servicios y capitalizó con rapidez.

“Hoy no fue fácil, quizá una de las primeras rondas más duras que yo haya jugado”, afirmó la estadounidense.

En otros resultados, la campeona defensora y segunda preclasificada

Julia Goerges venció 6-0, 6-4 a Khanna Larsson. La tercera preclasificada Su-Wei Hsieh superó a Polona Hercog 6-2, 6-3, mientras que Barbora Strycova y Kirsten Flipkens también ganaron.

Alison van Uytvanck, la octava preclasificada, abandonó por lesión su duelo con marcador de 3-4 en el primer set frente a la rival llegada de la clasificación Bibiane Schoofs.

De su lado la española Silvia Soler fue eliminada este marte en la primera vuelta del torneo de tenis de Auckland, Nueva Zelanda, por la alemana Mona Barthel, que la derrotó 6-2, 7-6 (7/1).

-- Torneo WTA de Auckland

- Individuales - Primera ronda:

Venus Williams (USA/N.6) derrotó a Victoria Azarenka (BLR) 6-3, 1-6, 6-3

Su-Wei Hsieh (TPE/N.3) a Polona Hercog (SLO) 6-2, 6-3

Kirsten Flipkens (BEL/N.7) a Sachia Vickery (USA) 6-2, 6-2

Barbora Záhlavová Strýcová (CZE/N.5) a Taylor Townsend (USA) 6-2, 6-7 (5/7), 6-3

Amanda Anisimova (USA) a Jana Cepelová (SVK) 6-2, 3-0 y abandono

Sofia Kenin (USA) a Petra Martic (CRO/N.4) 7-5, 2-6, 6-2

Bibiane Schoofs (NED) a Alison Van Uytvanck (BEL/N.8) 3-4 y abandono

Mona Barthel (GER) a Silvia Soler (ESP) 6-2, 7-6 (7/1)

Julia Görges (GER/N.2) a Johanna Larsson (SWE) 6-0, 6-4