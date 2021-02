$!VIDEO | Djokovic derrota a Karatsev y jugará su novena final del Open de Australia

El número uno mundial Novak Djokovic, visiblemente liberado de sus dolores abdominales, derrotó fácilmente este jueves al ruso Aslan Karatsev (114º del mundo y salido de las calificaciones), por 6-3, 6-4, 6-2, por lo que jugará el domingo su novena final del Open de Australia, donde buscará su noveno título.

"No me había sentido tan bien en todo el torneo, me sentí superbien, nada de dolor, es mi mejor partido hasta ahora. Esto llega en buen momento, estoy encantado de sentirme así", comentó el serbio.