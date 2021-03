$!Video | Federer dice que sufrió tras segunda cirugía de rodilla

“Me sentí mal. No podía creer que tenía que operarme una segunda vez", dijo Federer en la antesala de su debut en el Abierto de Catar. “Fue un momento en el que uno quizás se pone a cuestionarlo todo un poco más”.

La primera cirugía de Federer en la rodilla derecha fue en febrero de 2020. Pero la rodilla no dejó de inflamarse tras paseos en bicicleta o caminatas con sus cuatro hijos. En junio anunció que se había sometido a una segunda intervención.

El campeón de 20 torneos de Grand Slam andará con extremo cuidado en su retorno los próximos meses y evaluar sus planes.

“Soy consciente de que no es habitual que alguien de casi 40 años retorne tras casi un año sin jugar. Y me sorprendió que tomó tanto tiempo. Pero tomé la decisión desde el principio con el equipo que quería tomarme todo el tiempo, sin prisa, para volver a la gira", dijo Federer. “Lo importante es que no tengo lesión, sin dolor y puedo salir a disfrutar. Ya será cómo sale todo. Yo también tengo la curiosidad”.