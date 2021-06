Vídeo | Krejcikova gana la final femenina del Abierto de Francia

La checa Barbora Krejcikova (33ª del mundo) estrenó este sábado su palmarés en Grand Slam al conquistar Roland Garros tras derrotar en la final a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (32ª) 6-1, 2-6, 6-4.

"Es realmente difícil encontrar las palabras, no alcanzo a creer lo que me ha pasado, no logro creerme que acabo de ganar un torneo de Grand Slam", se congratuló la checa.