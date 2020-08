$!Teóscar Hernández con los bonos altos en los Azulejos

Además, a Montoyo le gusta contar con Bo Bichette, Cavan Biggio y Hernández en el tope del lineup, debido a la habilidad de los tres de correr. Les siguen el cubano Lourdes Gurriel Jr. y el dominicano Vladimir Guerrero Jr.—lo cual representa el otro lado de la historia.

Hernández ha arrancado a todo motor, pero Guerrero no. Una de sus metas era no dar tantos rodados en el 2020, pero esa tendencia ha continuado en esta campaña. Llegarán los hits de Guerrero—tiene demasiado talento para que eso no ocurra—pero este movimiento de Montoyo demuestra que la prioridad es competir hoy, no desarrollar para mañana. En una temporada corta como ésta, dicha estrategia es lo que se necesita.

“Se trata más de irse con el que está bateando bien. Ése es Teóscar”, expresó Montoyo. “Eso significa que tengo que bajar a alguien (en el orden). Gurriel baja un puesto, y luego Vladdy. Se trataba más de Teóscar que de Vladdy”.

Se puede esperar que Montoyo siga experimentando con la alineación, pero todo luce indicar que Hernández seguirá como tercer bate.