$!Tony Kemp inició vía de diálogo sobre injusticia racial

Muchos atletas han empleado el poder de su plataforma en las redes sociales en contra de la injusticia racial. El guardabosque de los Atléticos, Tony Kemp, hizo lo propio y hasta se encargó de aportar más.

El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis el 25 de mayo dejó a Kemp con un sentimiento de intranquilidad que le fue difícil superar. Después de casi una semana de analizar sus sentimientos que corrían desde coraje hasta luto, el jardinero central del club de Oakland abrió las vías de comunicación en sus redes sociales para platicar con sus seguidores que buscaban más información sobre el movimiento de Black Lives Matter o que simplemente querían platicar.

“Estuve deprimido después del asesinato de George Floyd. Me quedaba en cama hasta las 2 o tres de la tarde. Simplemente desmoralizado”, le dijo Kemp a MLB.com. “Después, me levanté, se lo dejé saber al mundo y luego les dije a todos que quería tener un diálogo. Por ahora, he tenido una buena respuesta”.

Kemp recientemente compartió una experiencia personal de cuando fue parado a los 17 años por la policía al no detenerse completamente en una señal de alto, llegaron más patrullas y hubo una requisa de todo su automóvil. La publicación generó varias conversaciones en las redes sociales, con Kemp tomándose el tiempo para responder la mayor cantidad posible.

“Para mí, fue fácil. Estaba sentado en mi cocina cuando decidí publicarlo”, explicó Kemp. “Nunca sabes qué clase de respuestas recibirás. Estaba platicando con todos mientras iba a visitar la familia de mi esposa”.

El guardabosque espera que las pláticas generen el “efecto +1”, que describe como un proceso en el que una persona puede cambiar la perspectiva de otra y luego ocurra lo mismo con otra, para lentamente cambiar cada aspecto del cambio sistémico que es necesario ahora mismo.

Kemp también reveló la campaña “EL EFECTO +1”, en asociación con la compañía de camisetas BreakingT, para recaudar fondos para Campaign Zero, una organización dedicada a reducir la violencia policial por medio de la iniciativa #8cantwait.Según informó. Martin Gallegos/MLB.com.