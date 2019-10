$!Torneo de ligas de softbol del DN arranca este jueves dedicado a Luisín Mejía Oviedo

La justa inicia el jueves 3 de octubre en el estadio No. Uno del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a las 7:30 de la noche, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina), y con reconocimientos especiales a “30 ex atletas de nuestra disciplinas, propulsores y dirigentes de sobrada actuación durante este espacio”, explicó su presidente Franklin Sorí.

Recordó que Mejía Oviedo fue quien tuvo la visión en el 1990 de reunión decenas de equipos de ligas del Distrito Nacional, dando inicio a lo que es hoy “un evento con cientos de atletas, que solo es superado en cantidad de participantes, por campeonatos continentales y Juegos Olímpicos”, apuntó Sorí.

Los equipos y grupos

Los equipos Emce C, Luperón B, San Jerónimo B y la Puya A, son los convocados en el Grupo-1 del Bloque-A; en el dos están Halcones A, Luperón C, San Jerónimo C y La Puya B.

Los rivales en el Grupo 3 son Halcones B, Tiburones B, Las Cañitas A, y Asodefe; Claro, Tiburones B Las Cañitas B y Los Mellos van en el Grupo 4; mientras que en el Grupo 5 están Comercio en Marcha, Los Corderos, Asodemu A y los Mellos B.

Los equipos del Grupo 6 son Los Gráficos, Jardines A, Asodemu B, y los Mellos; mientras que componen el Grupo-7 la Manlio Bobadilla, Jardines B, Lope de Vega A y los Restauradores.

Cierran el Bloque-A, integrados en el Grupo-8 los equipos 21 de enero, Lope de Vega B y La Farándula.

Abriendo el Bloque-B en Grupo 9 están los equipos Picapiedras A, Villa Consuelo, Ascomedo y Domingo Guzmán; Picapiedras B, Adovenprofar A, 95 Cristo F A y los Prados están en el 10.

El Grupo 11 tiene a los equipos Estrellas Sadhalá, Aborigen A, Adovenprofar B y al 95 Cristo Fe B; Centro A, Aborigen B, Adovenprofar C y Edusur son los convocados en el Grupo 12; Centro B, Soprovis, Naco y Henry Mejía se miden en el grupo 13.

En el 14 están compitiendo Moscoso Puello, Villa Juana A, Bulldogs y la Cementera; Emce A, Villa Juana B, Amigos del 27 y San Jerónimo A, son los contrincantes del Grupo 15; en el cierre como parte del Grupo 16 están Emce B, Luperón A y Villa Juana C.