$!El Tribunal del Deporte ratificó que Osiris Guzmán cometió sobornos, pero le baja la sanción a 7 años

En público, Osiris Guzmán ha guardado silencio por 13 meses desde que la Federación Internacional de Fútbol Asociado lo suspendió por 10 años por violación al código de ética y este miércoles (9:30 a.m.) promete responder a todo lo que se ha dicho de él y más en una rueda de prensa en el Hotel Dominican Fiesta.

El caso

A Guzmán le rechazaron la petición de utilizar el código de ética que regía hasta 2012, uno que no contemplaba la pena por corrupción. El ingeniero eléctrico defendió que trabajó sin salario por casi 20 años y pidió consideración por su tiempo de servicio en un país “subdesarrollado” donde tuvo que poner de sus recursos para el fútbol.

¿Por qué lo bajó?

El panel del TAS no quedó claro si SMI ganó US$ 65,818 como encontró la auditoría de la FIFA. Consideró que no violó el código por esa vía, aunque entiende que hubo un sobrecosto en las compras, algo que se presta a oferta del mercado.

El órgano de apelación deportiva no encontró elementos para considerar que Guzmán recibió o dio regalos con los fondos que la CONCACAF giró a su cuenta entre 2013 y 2014, unos US$87,000, ya que si bien el dinero se recibió sin contrato no significa que fuera ilegal.

El TAS subrayó que hay duda sobre el destino final del dinero depositado de CONFACAF en la cuenta de Guzmán, pero no encontró pruebas para demostrar que fue usado a título personal.

El ex directivo presentó comprobantes con firmas de las personas que habrían adquirido las boletas, que insistió se utilizaron para beneficio del fútbol dominicano.