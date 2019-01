$!Troy Tulowitzki con ‘motivación extra’ ahora en los Yankees

Troy Tulowitzki parecía tener una trayectoria al Salón de la Fama antes de que las lesiones trastocaran su promisoria carrera, y mientras se prepara para una nueva oportunidad con los Yankees, el campocorto está determinado a demostrar que todavía puede ser un pelotero especial dentro del terreno, relata Bryan Hoch en MLB.com.

“Lo que me ha pasado me ha servido como una motivación extra”, dijo Tulowitzki el lunes. “Yo creo que mucha gente me ha descartado, diciendo que ya no daba más. Y pienso que todo eso me ha hecho más fuerte y apreciar el juego más que nunca. He trabajado mucho para ganarme esta oportunidad. Tengo esa espinita clavada”.

Con Didi Gregorius recuperándose de la cirugía Tommy John, los Yankees están comprometidos a darle a Tulowitzki, de 34 años, la oportunidad de ser el torpedero regular del club.

Aunque Tulowitzki no ha jugado en las Grandes Ligas desde el 28 de julio del 2017, debido a lesiones de tobillo y pie, el gerente general Brian Cashman se impresionó cuando vio los videos de las sesiones de práctica de Tulowitzki en Long Beach State University en California, donde se mostró frente a varios equipos interesados en sus servicios luego de que fuese dejado en libertad por los Azulejos el mes pasado.