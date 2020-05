$!UFC ofrecería al público sensación de que vuelve normalidad

Esto no será realidad virtual. Pocas cosas son tan reales y crudas como los golpes que los contrincantes se propinan en las artes marciales mixtas.

“Ahora no hay Juegos Olímpicos, no hay Wimbledon, no hay drafts de la NBA ni de la NFL”, recalcó Tony Ferguson, quien busca el cetro de los ligeros. “No hay... tenis, fútbol o hockey. No hay béisbol. Es esto lo que traemos a la mesa, hombre, y vamos a salir a hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a mantener vivo el deporte”.

Más bien lo van a resucitar.

Ferguson y Justin Gaethje, otro aspirante al título de los ligeros, encabezan la cartelera de combates en la Veterans Memorial Arena, que permanecerá cerrada al público.

“Esto va a dar a la gente una sensación de que ha vuelto la normalidad”, opinó Gaethje. “Estoy orgulloso de ser parte de esto. ¿Saben?, tenemos la oportunidad de inspirar a la gente que lo necesita ahora. Necesita algo para no deprimirse, para emocionarse, porque no puede controlar lo que está pasando ahora.