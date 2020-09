Una estrella del surf alega "abuso" por personas en posiciones de poder en su país

Reconocida como una extrella del surf australiano en la categoría junior, la joven Ellie-Jean Coffey dejó se retiró por alegadamente sufrir abuso “por hombres en posiciones de poder” en su deporte y se dedica ahora al contenido exclusivo de adulto en su web personal.

Coffey dio una entrevista a news.com, de la cual se hizo eco el New York Post.

La exatleta, de 25 años, soñaba con ser la próxima estrella del surf cuando era niña, pero nunca volverá a competir después de haber sido abusado "mental y físicamente" por hombres en posiciones de poder.

Su calidad era incuestionable por cuanto por varios años se mantenía en la clasificación de la World Surf League. Ella comenzó a competir cuando tenía 10 años y a la edad de 14 tenía un grupo de patrocinadores y volaba por todo el mundo para participar en eventos.

Pero la vida de sus sueños se volvió oscura debido a lo que dijo es una industria "dominada por los hombres" con "décadas de misoginia" arraigadas en ella.

"Al principio pensé y creí que era la chica más afortunada del mundo para vivir una vida así, y poco después, el lado más oscuro de la industria del surf pronto se me reveló, y fue aterrador", dijo Coffey a las news. .com.au.

“El abuso, tanto mental como físico, que soporté durante mi adolescencia lejos de casa con adultos en posiciones de poder me ha perseguido toda mi vida. Fue una época bastante horrible en mi vida. Creo que las personas en posiciones de poder tienden a abusar de ese poder, y yo era solo una niña y me tomó mucho tiempo recuperarme ".

Coffey se sometió a una "terapia intensiva y extensa" cuando era una adulta joven y dice que ha podido recuperarse del trauma que "casi me llevó a terminar con mi vida".

Se sintió empoderada para hablar a raíz del movimiento Me Too.

"Muchas de esas cosas están saliendo a la luz en este momento, y nunca antes había compartido eso con nadie, solo mi familia y amigos cercanos lo saben", dijo Coffey. "Fue absolutamente devastador el abuso que tuve que enfrentar ... así que me alegro de haber podido salir de él más fuerte y mejor que nunca, para ser honesta.

“Realmente no siento que nadie se haya presentado y haya destacado realmente las cosas sobre la industria del surf. Se remonta a décadas, esta industria dominada por la misoginia y los hombres, es realmente tóxica. Los gerentes y las personas en posiciones de poder realmente abusan de eso, no solo para mí, sino para muchas chicas.

“Por mucho que me encantara surfear, me derrumbé por completo. No pude continuar con todo el abuso; casi me llevó al suicidio, y tuve la suerte de ir a la terapia y recuperarme de ella. Y conozco a muchas chicas en la industria que tienen una historia muy similar ".

Coffey, cuya infancia la pasó viviendo en una caravana con su familia en la costa este de Australia, todavía practica surf pero no participa en competencias desde 2017.

“En su mayor parte, vivo en Crescent Head, pero ser surfista, acampar, pescar y surfear todos los días, crea aventuras espontáneas, persiguiendo olas por la costa este de Australia”, dijo. "Dondequiera que vemos un oleaje, decimos: 'Está bien, vamos a empacar y perseguir estas olas'".

Recientemente lanzó su propio sitio web personal donde los suscriptores pagan una tarifa mensual para ver contenido exclusivo para adultos e interactuar con ella.

Coffey dijo que la nueva empresa fue la mejor decisión que ha tomado en su vida y "me da poder para motivar a otras mujeres para que no se limiten por miedo a las opiniones de los demás".

"Finalmente siento que puedo expresarme libremente sin preocuparme por lo que piensen los demás", dijo.

"Realmente siento que esto es un movimiento, y no podría estar más feliz".