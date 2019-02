$!Víctor Robles listo para alcanzar su potencial con los Nacionales

“Fue bien impresionante, claro”, dijo Robles sobre lo que hizo Soto. “Creo que a cualquiera le gustaría tener un año así. A mí sólo me tocó apoyarlo y admirar la temporada que tuvo. Ojalá tenga la suerte de que me pase algo así a mí este año”.

Técnicamente, los Nacionales han dicho que el jardín central está en disputa entre Robles y Michael A. Taylor, pero casi con seguridad Robles será el titular. Taylor recibirá algunos turnos de forma regular y será utilizado como reemplazo defensivo en los jardines, pero los Nacionales no quieren a Robles sentado en la banca. Están listos para ver qué puede hacer.

Washington ha visto destellos del potencial de cinco herramientas de Robles durante sus dos breves pasantías en las Mayores como jugador ascendido en septiembre.

En 34 juegos de por vida en la Gran Carpa, Robles batea .277/.337/.506 con tres jonrones, tres bases robadas y varias destacadas jugadas en el bosque central. Nunca se ha visto sobrepasado por el momento en el plato y tiene poder para hacer pagar a los lanzadores por sus errores. Su velocidad es de élite y su guante y brazo son lo suficientemente sólidos como para que en los Nacionales lo vean como un excelente defensor.

Lo más probable que es Robles batee en la parte baja del lineup de los Nacionales y el manager Dave Martínez ha mencionado la posibilidad de ponerlo de noveno, para juntarlo con el tope de la alineación como una especie de segundo primer bate. En el que potencialmente será un orden bien armado de principio a fin, los Nacionales no deben de tener que apoyarse demasiado en la ofensiva de Robles. Se trata de otra forma de quitarle presión en esta anticipada campaña de novato para él.

“Yo no me pongo más presión”, aseguró Robles. “Si hago eso, va a cambiar mi forma de jugar. Sé lo que puedo hacer y estoy aquí para hacerlo. Jugar mi pelota y dejar que lo demás salga solo. Eso es lo que quiero. Quiero ser parte del equipo grande, pero no me voy a poner más presión”.