Video | Dominicano Jeison “Banana” Rosario se corona doble campeón mundial de boxeo

El boxeador dominicano Jeison “Banana” Rosario derrotó por nocaut en el quinto asalto al estadounidense Julian Williams y se quedó con el campeonato mediano junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en una pelea realizada este sábado en Filadelfia , Estados Unidos.

“Tan pronto como entré en el ring, supe que no podía lastimarme”, dijo Rosario. “Sabía que mi poder lo estaba afectando de inmediato. Esta es una gran victoria para mí y para toda la República Dominicana ”, dijo el criollo.

Su contendiente dijo que “Rosario fue el mejor hombre” esa noche y lamentó haber decepcionado a sus fanáticos en el cuadrilátero.

“Lo que salió mal esta noche necesita ser reparado. Vamos a una revancha inmediata y esperamos devolver el favor”, adelantó Williams.

En su primera pelea por el título mundial, Rosario, de la República Dominicana, conectó golpes de poder desde el principio y abrió un corte con un golpe sobre el ojo derecho de Williams en la segunda ronda. Su rival estaba aterrizando golpes de poder, pero no pudo evitar que Rosario se adelantara.

“Estoy tan emocionado en este momento. Cuando perdí mi última pelea dije que nunca volvería a perder hasta que me convirtiera en campeón del mundo y eso fue lo que sucedió esta noche”. Vine preparado, sabía antes de la pelea que iba a ganarlo “.

En la quinta ronda, Rosario conectó los golpes que finalmente lo llevarían al final, golpeándolo con las manos derechas y duras que inmediatamente frenaron al estadounidense.

“Tengo que darle mucho crédito a mi equipo. Tuve un campamento de entrenamiento de 16 semanas y eso me preparó para esto. Mi vida ha cambiado para siempre y puedo mantener a mi familia de una manera completamente nueva. Me di cuenta de que iba a ganar, una vez que me ofrecieran la pelea. Sabía que si hacía el sacrificio, haría lo que hice esta noche. Lo supe hace 16 semanas”, aseguró Rosario.

El boxeador sintió su momento y se adelantó con grandes golpes, mientras Williams intentaba aguantar y sobrevivir. Finalmente, el ataque resultó ser demasiado, y el árbitro Benjy Esteves detuvo el combate 1:37 en la ronda. En el momento de la detención, Rosario lideró 39-37 en dos tarjetas, con la tercera tarjeta marcada 38-38.

“No me sorprendió que fuera tan bueno”, dijo Williams. “Les dije a todos que es un verdadero luchador. Tengo que aceptarlo. El corte empañó mi visión un poco, pero no fue la razón por la que perdí. Era el mejor luchador de esta noche”, admitió.