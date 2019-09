VIDEO | Entrevista completa con las impactantes declaraciones de David Ortiz

El exdeportista David Ortiz narra paso a paso los angustiosos momentos que vivió el día en que sufrió un atentado que casi le cuesta la vida.

En una entrevista exclusiva con el periodista dominicano Tony Dandrades, él habla sin tapujos de este tema, saliendo al frente a todas las conjeturas que se han externado respecto a este delicado caso.

“Nunca he sido amenazado. Muchas veces en los países como el nuestro se desinforma. Yo estaba de espalda a la calle. ¿Crees que una persona que haya sido amenazado estaría solo y sin guardaespaldas? La última vez que discutí fue en un juego de pelota. No tengo enemigos. Todo el que me conoce sabe quién es David Ortíz”, sentenció el famoso dominicano en la entrevista subida a su canal de YouTube por el periodista de Primer Impacto.

Aseguró que al día de hoy se pregunta quién quiso quitarle la vida. “Mucha gente habló de cosas que no sabía, sobre si era problemas de falda o si era de narcotráfico”, criticó, y aclaró: “No tengo necesidad de nada de eso”

“Nada de lo que se ha dicho es cierto”, enfatizó el exdeportista y de paso agradeció a los doctores que le atendieron. Aclaró que no tendrá ninguna secuela.