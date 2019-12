Video | Los deportistas mejor pagados de los últimos años

Los contratos de TV de gran éxito y los crecientes acuerdos de patrocinio de los gigantes del calzado Nike y Adidas fueron una bendición para los ingresos de los atletas de élite del mundo durante la última década.

Antes de que comenzara la década, Tiger Woods fue el único atleta en el planeta en ganar más de U$ 80 millones en el transcurso de un año. Desde 2010, más de una docena podrían hacer esa afirmación.

Ninguno ganó más que el campeón de boxeo Floyd Mayweather, quien recaudó US$ 915 millones en los últimos 10 años, US$ 115 millones más que cualquier otro atleta, sin cobrar un solo sueldo del propietario del equipo o un acuerdo de patrocinio alucinante, según informó la revista Forbes. Su carrera por el dinero comenzó en serio en 2006 cuando se liberó del promotor Top Rank a través de una cláusula de exclusión en su contrato que le costó US$ 750,000 para ejecutar. Pronto comenzó su transformación del apodo de "Pretty Boy" de su carrera temprana a "Money" Mayweather y comenzó a manejar sus propias peleas y promocionarlas a través de Mayweather Promotions.

Un par de íconos mundiales de fútbol siguen a Mayweather. Cristiano Ronaldo ( US$ 800 millones) y Lionel Messi ( US$ 750 millones) han intercambiado premios al Jugador del Año, ganando 11 de los últimos 12, y sus respectivos clubes de fútbol llevaron sus salarios a alturas vertiginosas. Messi fue el atleta mejor pagado del mundo en 2019 con US$ 127 millones, gracias a US$ 92 millones de Barcelona. Ronaldo se movió por encima de él durante los 10 años completos con la ayuda de ganancias de respaldo, principalmente de Nike.

LeBron James US$ 680 millones ha ganado más del doble de patrocinios durante sus primeros 16 años en la NBA, en comparación con su salario de US$ 270 millones. Roger Federer: US$ 640 millones de 38 años, está en el reverso de su carrera en el tenis, pero sus ganancias se mantendrán altas gracias a un contrato de US$ 300 millones por 10 años y unirlo a lo firmado en 2018.