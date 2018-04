VIDEOS Después de 10 años, el voleibol distrital revive con gran jornada de apertura

SANTO DOMINGO. La fiesta del voleibol no pudo haber comenzado mejor. Dos partidos de calidad con la presencia de prácticamente lo mejor de lo mejor del voleibol dominicano en el Palacio Nacional Ricardo Gioriber Arias. Luego de más de una década sin campeonato distrital, regresó el juego de la bola y la malla alta.

Ausentes estaban, por sus compromisos con equipos internacionales, Bethania de la Cruz, Yonkaira Peña y Brayeline Martínez (en el país, pero no la jugará por razones técnicas). Ellas y la gran mayoría de sus compañeras, que juegan este torneo tienen medallas sobradas a nivel de la región centroamericana y mundial, además de participaciones en Juegos Olímpicos.

Hacía años el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte no disputaba fanaticada en el mismo escenario, ya que anoche hubo jornada de baloncesto en la media naranja.

Cristo Rey reabrió el torneo de voleibol superior distrital con un triunfo 3-0 sobre Mirador. Y al final de ese primer encuentro, pareció que varias seguidoras fueron a disfrutar del juego de Brenda Castillo, la joven de 25 años, fue la atracción. “Realmente fue un momento muy emotivo, quería tirarme fotos con todas, pero...imagínate”, dijo Castillo. Brenda fue llamada a los límites que separan la verja de la cancha, donde fue atrapada entre un grupo de niñas y jóvenes que no cesaron de tomarse fotos, hasta que finalmente fue desprendida de la masa. Por momentos su brazo fue a dar entre las manos de algunas chicas que se negaban a dejarla partir a su camerino.

¿Te había ocurrido eso alguna vez en el país?

“Aquí en el país no. En otros países sí”, dijo Castillo. “Eso me hace sentir my agradecida. Estoy muy orgullosa de estar jugando aquí en nuestro país. Enseñando un ejemplo a las chicas que vienen a vernos. Creo que esta liga va a ser muy motivadora para muchas chicas que vienen su biendo”.