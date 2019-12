$!Yunesky Maya y Rangel Ravelo se quejan del arbitraje después de partido contra los Tigres del Licey

Maya llevó su queja a Instagram donde publicó: “Con el respeto que merecen todos... entiendo que somos humanos y tenemos el derecho a equivocarnos... todos saben que yo soy muy profesional en mi trabajo, soy un fajador y respeto para que me respeten, pero BASTA YAAA?! (sic) @lidomrd debe tomar cartas en el asunto, está bueno ya de abuso, de hacer las cosas a la cara, de tratar de desafiarnos porque para ustedes no hay sanciones cuando se “Equivocan” supuestamente. Así nooo, así nooo. Lo hicieron porque les dio su gana, así no se ganan juegos. Son 4 umpire y un equipo en contra así no!”

Maya también sugirió que los árbitros son liceístas.

En la repetición del jonrón se ve que el batazo pasa por encima del poste de foul, lo que significa que es “fair”, pero cuando la bola comienza a caer pareciera que pasó foul, razón por la que se cuestiona la jugada.

El ponche a Rangel Ravelo fue la otra jugada en contra de los aguiluchos. Ravelo, quien ha sido uno de los mejores bates de las Águilas, hizo un “check swing” que de acuerdo con el árbitro de primera base “lo pasó”, sin embargo, en la repetición se ve claramente que lo aguantó. Un error del árbitro.

“Con todo respeto que se merece la Liga Dominicana, deberían de invertir dinero en sus árbitros porque no están al nivel de la Liga, sin ofender a nadie. Y otra cosa, yo no sé quién es el encargado de la revisión porque sinceramente necesita ir al oculista, esto es una liga profesional no una liga de verano y a esos árbitros grandes liguitas que no sirven, les digo que los peloteros somos nosotros. La gente viene a vernos es a nosotros, no a ellos para que estén echándose juego en sus espaldas”, concluyó el pelotero.