“El sector exportador supo reinventarse en medio de la pandemia”

La pandemia del COVID-19 llevó a varias empresas establecidas en la República Dominicana a reinventarse, y sectores como zonas francas mostraron bastante resiliencia, logrando exportar productos a nuevos mercados internacionales. El sector exportador dominicano fue pieza clave en el comportamiento de la economía del país.

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla, al participar en el Diálogo Libre, explicó que durante el año 2020 las exportaciones dominicanas decrecieron un 2 %, alcanzando los US$9,800 millones, cuando el año anterior, 2019, se tuvo exportaciones ascendentes a los US$10,079 millones.

“Muchos cambiaron el producto que exportaban, otros tocaron las puertas de nuevos mercados, y logramos tener un desempeño que exhibió ciertos niveles de estabilidad dentro del contexto en el que nos encontrábamos”, indicó.

Detalló que durante el 2020, se adoptaron una serie de medidas que contribuyeron a que las exportaciones, a partir de agosto, comenzaran a mostrar una normalización. Por ejemplo: el año pasado, en agosto, las exportaciones crecieron un 7 % respecto al año 2019. Asimismo, hubo crecimiento en los meses sucesivos y, luego en noviembre, un ligero decrecimiento.

“Esto condujo a que tuviéramos unas exportaciones que pudieron contribuir con la estabilidad de la economía, con el ingreso de divisas y con un proceso de adaptación de la actividad exportadora”, apuntó Riveiro Disla.

Agregó que sectores como la minería, que jugaron un rol importante en las exportaciones, así como las industrias de la caña de azúcar, los cigarros y los aguacates lograron exhibir, también, un crecimiento importante.

“Tuvimos mercados tradicionales como los Estados Unidos, Haití, Puerto Rico y Suiza que continuaron con niveles muy satisfactorios a nivel de las exportaciones, pero, también, hay segmentos importantes como Japón y Corea donde, con algunos rubros, tuvimos crecimiento”, expresó.

La funcionaria informó que se han estado tomando medidas a favor del sector exportador dominicano, con el objetivo de fortalecerlo en un mediano y largo plazos.

Aseguró que todos los actores del proceso pudieron unificar esfuerzos y voluntades para hacer y construir el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. “Todos nos sentamos en una mesa, y empezamos a consensuar las metas, las acciones y las estrategias, no solamente para el período que se aproximaba, sino con una visión de largo plazo”.

Sostuvo que, a nivel interno, el equipo técnico pudo construir la primera guía para los exportadores, no solamente exportadores ya establecidos, sino, de manera particular, en aquellos que tienen interés en exportar.

En el Diálogo Libre, participó, además, Jonathan Aragonez, director de Inteligencia Comercial de ProDominicana, quien detalló que, a través del departamento que dirige, se acompaña al exportador, y se le ofrecen informaciones oportunas para la toma de decisiones a la hora de hacer negocios.

Añadió que, usualmente, las compañías no tienen la capacidad o quizás no tengan el personal para hacer inteligencia de negocios. Esto permite que ProDominicana ayude a identificar los mercados donde los productos pueden llevarse. Además, explicó que aparecen personas interesadas en exportar un determinado producto, pero no conocen los requisitos y las exigencias de los mercados para poder exportar.

“Muchas veces, no saben quién compra la piña, quién compra el equipo médico, quién compra tal o cual producto. Entonces, para conocer quién lo compra, cuántos aranceles paga, cuál es el precio en el mercado, cuál es la logística más adecuada para poder exportar hacia ese mercado; brindamos ese tipo de información para que puedan hacer el plan de negocios, y para trabajar en ese sentido”, indicó.