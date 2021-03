$!Producir una libra de pollo en granja ronda los RD$35

En la actualidad, el costo para producir una libra de pollo en granja ronda entre los RD$33 y RD$35, de acuerdo al presidente de la ADA, Juan Lucas Alba.

Aseguró que el costo de producción va a depender del nivel de eficiencia y de integración que tenga el productor.

“Hay granjeros que crían 20,000 pollos, y tienen que comprar el pollito bebé, deben comprar el alimento terminado, no tienen la automatización en sus granjas y no tiene la ventilación. Posiblemente, a ellos le salga un poco más caro”, indicó.

Al participar en el Diálogo Libre, Alba informó que entre pollos y huevos, la República Dominicana tiene cerca de 30 plantas de incubación.

“En esas plantas se incuban los huevos para producir pollitas o para producir pollos para los 1,200 productores, uno se alimenta del otro”, indicó.

Explica que en su empresa hay más de 70 productores asociados, “integrados con nosotros, nosotros participamos en la ambientación de la granja, pero hay otros que son completamente independientes”.

Entiende que la estructura del sector avícola es bastante dinámica, pero es compleja y difícil de entender. “El costó va a depender en qué nivel de producción tú estés, en qué nivel de eficiencia estés”, precisó.

Inversión

Juan Lucas Alba informó que los miembros de la ADA están haciendo las inversiones necesarias para poder ser eficientes todo el año.

“Ahora viene el verano, y cuando viene el calor nos afecta si no tenemos las granjas completamente automatizadas, si no las tenemos con ventilación, con túneles, si no tenemos electricidad permanente. O sea, un desafío constante en la producción”, refirió el ejecutivo.

El empresario avícola y vocal de la ADA, Miguel Lajara, reveló que, a pesar de la pandemia, el sector avícola dominicano ha invertido más de 300 millones de dólares en los últimos dos años para modernizarse más.

Ayuda del gobierno

Alba dijo que los productores necesitan que el gobierno los acompañe en el ordenamiento y planificación del sector. “Ordenar la producción, no solamente avícola, sino agropecuaria. Es un reto que hay por el asunto sanitario”.