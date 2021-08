Rafael Arias: “En el tránsito, el mayor problema somos nosotros mismos”

El cada vez más creciente parque vehicular en el Gran Santo Domingo y las limitaciones de infraestructuras viales, sobre todo en el Distrito Nacional, así como la falta de educación que exhiben muchos conductores, constituyen los principales desafíos que hay que enfrentar para lograr una mejor movilidad.

De acuerdo con el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Ernesto Arias Ramírez, cada año entra al parque vehicular alrededor de medio millón de vehículos que deben circular en las mismas calles y avenidas.

Recordó que el tema de infraestructura vial es básicamente de los municipios y el Distrito Nacional e indicó que la última que se construyó fue el elevado de Manoguayabo y se hizo en el 2010

“En la media que el parque vehicular va creciendo, las infraestructuras no se van compensando igual, pues la fluidez en el tránsito se va reduciendo. Estamos trabajando, hemos implementado en el Polígono Central los cambios viales buscando optimizar las vías existentes para poner a fluir en el tránsito”.

Al participar en la entrevista Diálogo Libre de este diario dijo que hay distintas vías que se están estudiando para enfrentar el problema como la disgregación de las instituciones públicas en el Distrito Nacional en las que los ciudadanos se concentran buscando servicios. Si se les facilita en sus respectivos municipios, no tendrían que entrar a la ciudad.

Otra de las alternativas es evitar el congestionamiento con las terminales de autobuses que se construyen para que tampoco los autobuses tengan que entrar a la ciudad, pero que se estudian las soluciones de más fácil aplicación.

Arias indicó que la fluidez del tránsito es un tema que afecta tanto a peatones como a conductores y enfatizó que el mayor problema es de los propios ciudadanos tanto los que conducen como los de a pie: “La mayor complicación somos nosotros mismos, porque somos nosotros los que no aceptamos que uno pase adelante, queremos ser siempre nosotros y en ese sentido yo he acuñado una expresión: no he visto un carro haciendo un tapón, ni un carro a 120 km, sino que he visto a un ciudadano conduciendo un carro y haciendo tapón y ese ciudadano conduciendo a 120 kilómestros por hora es el primer desafío, el factor educativo”, indicó. Sostuvo que en muchas ocasiones se ve cruzar a algunos peatones una vía y prácticamente tirarse encima a los vehículos.