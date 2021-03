“Sanidad es la agenda más importante del sector avícola dominicano”

Uno de los retos más importantes que tiene la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA) es superar las barreras sanitarias que le impiden exportar sus productos a otras nacionales de la región.

“Sanidad es la agenda más importante de la Asociación Dominicana de Avicultores. El Estado dominicano funge como un planificador de la industria, nosotros coadyuvamos en temas de alinear la producción y, evidentemente, los programas sanitarios”, expresó Miguel Lajara, vocal de la ADA. La avicultura mundial convive con retos sanitarios, y la República Dominicana no está exento de esos retos. “Brasil, que es el mayor exportador de proteínas cárnicas del mundo, convive con retos sanitarios”, argumentó.

El principal obstáculo que tienen para exportar es el impedimento sanitario. “Hay acuerdos internacionales, regidos por un organismo que se llama OIE, que establece los requisitos para el traslado de productos avícolas de un país a otro, como protección sanitaria entre los países”, indicó. La República Dominicana tiene un impedimento de hace más de 30 años por la enfermedad Newcastle.

Apuntó que mientras no se agoten todos los requisitos, todos los protocolos para demostrar que el virus no está en la República Dominicana, el país tendrá ese sello. “Eso no lo podemos hacer nosotros los productores, tiene que ser junto con el gobierno, porque son gestiones oficiales”, expresó.