Navieros: “Es muy posible que los fletes suban un poquito más”

De China proviene un 30 % de lo importado

Agregó que la demanda de contenedores desde Estados Unidos ha sido de tal magnitud, que no hay espacio suficiente para cubrir la demanda de transporte marítimo de todo el Caribe, no solo de República Dominicana.

“Lo que ha pasado con todo esto es que al principio no había una demanda y se salió de barcos que no eran necesarios y tres meses después hay una demanda que no ha podido parar”, resaltó Heinsen.

La ruta comercial marítima que más ha sufrido con toda esta nueva dinámica es la que llega desde China, desde donde proviene un 30 % del comercio externo que recibe República Dominicana.

Cristyan Peralta, miembro de la Asociación de Navieros de la República Dominicana, consideró un poco difícil pronosticar qué tipo de mercancías podrían faltar en los próximos meses, luego de que el propio gremio advirtiera recientemente que el abastecimiento navideño podría verse afectado por la situación global de los contenedores.

“Los importadores locales están buscando la manera de evitar la potencial escasez que pueda registrarse por esta situación, buscando otros lugares. Los grandes importadores ya están pensando cómo reajustar su cadena de abastecimiento porque la cadena ha cambiado con esta situación global. Estamos seguros de que los grandes importadores locales van a buscar la forma de mantener al público local abastecido con lo que se necesita”, expresó Peralta durante su participación en el Diálogo Libre.