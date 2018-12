Dominicanos que renuncian al bautismo en la iglesia católica: un signo de protesta

Por tercera vez en casi tres meses, Reinaldo del Orbe Martínez se presenta a la oficina del Arzobispado de Santo Domingo. La recepcionista lo observa con tedio mientras le escucha, luego toma la hoja que le pasan, hace una llamada, grapa un pequeño papel sobre la hoja. Se despide sonriente. “Me dice que llame a este número para saber el curso de mi solicitud”.

Reinaldo es uno de los 1,299 millones de católicos bautizados a nivel mundial, según estadísticas presentadas por El Vaticano hasta el 2016. Pero ya no quiere ser católico, quiere renunciar a un bautismo que recibió cuando tenía 2 años. Quiere apostatar.

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, el conjunto de normas jurídicas que rige internamente la iglesia católica, la apostasía es “el rechazo total de la fe cristiana”, o al menos la fe cristiana desde la visión del catolicismo, una fe a la que muchos se adscriben por tradición y en la que incluyen a sus hijos desde los primeros meses de edad por vía del bautismo, un sacramento que se anula para hacer efectiva la apostasía.

“Yo prefiero llamarle ‘Reivindicación moral’, porque la razón por la cual lo hago es porque me avergüenzo de formar parte de ese clérigo de alguna manera, y saber que mi nombre es contado entre la lista de sus bautizados, me da una carga emocional difícil de llevar, me siento culpable por los crímenes políticos que comete la iglesia”, expresa Reinaldo, un joven de 30 años que tuvo una vida activa en la iglesia católica y hasta consideró ser sacerdote.

Y entre los hechos Reinaldo señala tres que determinaron su decisión: el encubrimiento al nuncio Józef Wesolowski, acusado de abuso sexual a menores de edad en República Dominicana, la oposición a las tres causales del aborto y a políticas públicas a favor de la comunidad LGBT.

Reinaldo no es el único. Alek Morillo, un diseñador gráfico, también ha decidido apostatar. “Mi lucha es contra la imposición y el oscurantismo, la obligación y esta doctrina que principalmente busca la iglesia imponer de modo totalitario”, comenta Alek al ser entrevistado por DL.

Alek también fue un joven activo en la iglesia católica desde su niñez. Estudió en un colegio dirigido por religiosos católicos, pero siempre se reveló ante una doctrina que asegura definió desde los 14 años como absurda e ilógica y que, sostiene al igual que Reinaldo, utilizan sus números de bautizados como medio para presionar a los Estados y mantener sus privilegios.