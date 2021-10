$!10 preguntas básicas sobre una reforma fiscal en la República Dominicana

En general las reformas se realizan para aumentar los ingresos del Estado, aunque hay excepciones. Se pueden hacer reformas abordando el tema de varias formas, y subir las tasas impositivas es una de ellas, pero en mi opinión, las tasas de nuestros principales impuestos están en niveles que no deberían ser aumentadas.

En esta ley, en sus considerandos, se plantea alcanzar lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), lo que hasta el día de hoy no ha sido conseguido. Luego cada año se introdujeron cambios a leyes tributarias dentro de la ley de presupuesto, con vigencia de un año.

De seguirse las disposiciones de la Ley 1–12, lo que debe incluir está establecido en la misma ley. En resumen, aumentar la presión tributaria, racionalizar los incentivos fiscales y reducir la evasión. Para eso establecía la necesidad de hacer una reforma fiscal, pero mediante un pacto fiscal. Si es para solventar dificultades, como dar seguridad a los acreedores de que se cuenta con los recursos para mantener el cumplimiento de las obligaciones de pago de deuda y mantener el gasto público en los niveles necesarios, no hay una receta.

Revisar las leyes de incentivo debe ser una tarea constante, ya que periódicamente debería validarse si han cumplido su cometido. Ahora bien, en esta coyuntura, hay que pensar bien a qué sectores se pueden eliminar los incentivos, porque si el objetivo es recaudar, los que están en crisis no aportarían mucho.

¿Sería mejor optimizar el uso de los recursos del Estado para no tener que hacer reformas fiscales?

Si no se hace una reforma fiscal ahora para aplicarla al presupuesto del Estado de 2022, ¿afectaría en algo a la economía del país?

El disponer de mayores ingresos, permitiría al Gobierno tener más recursos disponibles para implementar políticas que vayan en beneficio de la población o disminuir el déficit, lo cual llevaría a tener una menor necesidad de financiamiento. No obstante, de no hacerse correctamente, una reforma fiscal podría tener peores consecuencias en la economía que no hacerla.