$!A AmchamDR le preocupa excesiva creación de leyes

Considera necesario nivelar la carga impositiva

Para Tautfest, es necesario que los países de la región analicen la posibilidad de llevar la carga impositiva a niveles como los que ahora existen en Estados Unidos para que el interés por invertir no se pierda. Agregó que los países no deben tener impuestos altos, de más de 21 %. Resaltó que se deben generar incentivos para que el alza de la liquidez de Estados Unidos pueda ser aprovechada en República Dominicana como inversión extranjera. En todo caso, la experta legal resaltó la necesidad de fortalecer la certidumbre en el ámbito fiscal, no solo con la mira puesta en Estados Unidos.