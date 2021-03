$!A nivel de empleo, mujeres han sido las más afectadas por la pandemia del COVID-19

Al cumplirse este lunes 46 años de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) presentó una serie de indicadores que muestran los enormes esfuerzos que realizan las mujeres para forjar un mundo más equitativo y para alcanzar la recuperación del COVID-19 en el país.

En ese sentido, la ONE señala que en términos de empleo las mujeres han sido las más afectadas por la situación generada por la pandemia, perdiendo sus puestos de trabajo y viéndose en la obligación de permanecer en sus hogares por las responsabilidades familiares.

De acuerdo con los datos publicados, la desocupación y fuerza de trabajo potencial para el tercer trimestre del 2020, aumentó 7.6 puntos porcentuales para las mujeres y 3.6 para los hombres, situando la desocupación ampliada femenina en un 25.4 % mientras que para los hombres en un 10.2 %.

A su vez el sector de servicio doméstico ha sido el más afectado para las mujeres, representando un 36.7 % de las pérdidas de empleo femenino y un 81.5 % de la pérdida de empleo del servicio doméstico en el mismo periodo. Esta situación hace que este grupo femenino sea el más afectado por la pandemia, agravado porque solo el 2 % de las personas con servicios domésticos que han perdido sus empleos, se encuentran cotizando en el sistema de seguridad social.

Asimismo, se estima que, desde el inicio de la pandemia, se han perdido 125,460 empleos femeninos en promedio por cada trimestre, en comparación con el período anterior.

La directora nacional de la ONE, Miosotis Rivas Peña, explicó que una de las principales razones por las cuales cayó más la desocupación femenina se debió a la disminución de la intención de búsqueda, lo que a su vez se puede explicar al analizar las razones por las cuales no buscaron trabajo.

Para las mujeres una de las categorías más destacadas por las cual no han buscado empleo ha sido el trabajo no remunerado por responsabilidades familiares o los quehaceres del hogar (33.31 %), mientras que en los hombres apenas un 0.9 % reporta no haber buscado empleo por esta causa, siendo los estudios la causa principal por la cual los hombres no han buscado empleo.

“En esta importante fecha para todas las personas que luchan por un mundo más equitativo y participativo, queremos celebrar la valentía que han exhibido las mujeres dominicanas, enfrentando los desafíos que esta horrible enfermedad ha provocado en nuestro país, una muestra más del importante papel que juegan las mujeres a pesar de las cargas desproporcionadas que las afectan”, sostuvo Rivas Peña.

En el Boletín de Pobreza Monetaria No. 8, se estima que en 2020 el 24.6 % de las mujeres vivían con ingresos por debajo de la línea de pobreza general frente al 22 % de los hombres. Esta tasa de pobreza general para las mujeres ha aumentado más desde el 2019 (2.6 puntos porcentuales) que la masculina (2.2 puntos porcentuales) ampliando la brecha que existía anteriormente.

Este boletín es preparado por la Dirección de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Finalmente, el informe indica que los datos presentados provienen del Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza con base a la Encuesta a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del primer al tercer trimestre de 2020 del Banco Central de la República Dominicana (cifras preliminares).

El Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza (CTP) es coordinado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y tiene al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como punto de contacto a nivel nacional e internacional.