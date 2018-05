ABA: Ley de Lavado de Activos debe conocerse y debatirse más

SANTO DOMINGO. Con la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo habrá mayor regulación, lo que implicará contratar más personas e invertir en tecnología, lo que conduce a un gran costo en las operaciones del sistema financiero y en las de aquellos que actualmente están siendo regulados.

Así lo manifestó José López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos (ABA), tras su disertación en el noveno Congreso Antilavado, realizado por el Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica).

Valdés entiende que al ser una ley nueva y amplia y tener nuevas penalidades produce en el público incertidumbre, por lo que debe conocerse y debatirse ampliamente.

Con relación al impacto que pudiera tener en el futuro de la República Dominicana, manifestó que lo que se espera es que disminuyan las operaciones relacionadas en actividades delictivas. Al igual que el presidente de ABA, Juan Carlos Medina Carruitero, vicepresidente corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero B.O.D. coincide en que esta ley, en el futuro, buscará conseguir un desarrollo económico mucho más sano y saludable en el país.

“El impacto que tendrá será cierta contracción en la economía porque se establecerán controles”, expresó. Al hablar sobre la gestión de riesgos, el experto explicó que el riesgo cero de lavado no va a existir nunca. Precisó que si la idea es tener cero riesgo en lavado, eso no va a ocurrir, pues siempre va a haber un riesgo. “Tenemos que hacerle difícil la vida a los lavadores” puntualizó el experto. En cuanto a los delitos financieros Carruitero manifestó que estos avanzan a la misma velocidad en que aparecen las nuevas oportunidades comerciales.

Citó como ejemplo el énfasis que se le está poniendo a la moneda virtual, dijo que no debe entenderse que todas las operaciones en estas monedas son delictivas porque se pueden hacer cosas buenas y también cosas malas. Entiende que uno de los retos que ocurren en los países es que, cuando aparecen estas soluciones como esta moneda, son formas de hacer negocios que no están reguladas.

“La velocidad de hacer nuevos negocios es mayor que la velocidad de creación de nuevas regulaciones”. Tenemos que ser conscientes de eso”. Especificó que, el lavador apunta a trabajar en sectores que no tienen regulación o que no tienen muy baja regulación porque no hay nadie que controle y por esa razón se hace peligroso.