Actividad pesquera en el país mueve cerca de 18,000 toneladas al año

SANTO DOMINGO. La actividad pesquera en la República Dominicana aporta cerca del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), sector que tiene un futuro incierto, debido a los pocos recursos que maneja.

“El sector significa relativamente poco, es menos de un 1.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) a precio de playa, pero a precio de comercialización ronda los 0.7 % del PIB”, expresó José Infante, encargado del Departamento de Pesca del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca).

Asegura que en el país no se puede hablar de industria pesquera, indicando que los recursos no son muchos para pensar que se puede desarrollar la pesca en esos niveles. También explica que la República Dominicana no tiene una industria pesquera desarrollada porque “nuestras áreas marinas no producen suficientes pescado para hablar de una verdadera industria pesquera”.

Reveló que en todo el país hay entre 35 a 40 barcos que se dedican a una pesca semi-industrial, que son aquellos que se pueden ir mar a fuera y permanecer entre 15 o 20 días en la actividad.

“A nivel nacional estamos hablando de unas 14,000 o 15,000 toneladas de pescado anual en el área de producción local, y a nivel de aguas interiores estamos hablando de unas 3,000 toneladas a nivel de embalses o de ríos”, expresó Infante.

Explica que las costas dominicanas tienen dos limitantes básicas: primero, las aguas tropicales son muy bajas en nutrientes, y segundo: la plataforma insular es muy estrecha y esto limita el desarrollo de una gran población de peces y de la actividad pesquera.

“Ahora bien, la esperanza que tenemos es el desarrollo de la actividad acuícola con el apoyo que el Gobierno le ha dado al sector en varios puntos del país”, manifestó Infante.

El funcionario dijo que el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) tiene más de 10,000 pescadores registrados y, en total, rondan los 15 mi en el país.

Argumenta que el sector pesquero es más o menos estable en la República Dominicana y que en algunas zonas “hay una pesca con un aumento, donde existen embarcaciones y, de hecho, el Gobierno dominicano ha estado apoyando algunos proyectos en zonas pesqueras con nuevas embarcaciones”.

En todo el país hay asociaciones de pescadores, algunas de ellas han recibido préstamos para construir embarcaciones, comprar motores fuera de borda y otros equipos para desarrollar la actividad productiva.