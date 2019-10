$!ADAFP asegura que los derechos de las familiares de afiliados fallecidos “no tienen fecha de expiración”

La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) “aseguró que los familiares de los afiliados a las AFP tienen totalmente garantizados los beneficios que les corresponden, sea como sobrevivientes o como herederos de un afiliado fallecido y que además el derecho que las familias tienen sobre los fondos no tiene fecha de expiración”. La presidente ejecutiva de ADAFP, Kirsis Jáquez, indicó que las AFP son la mejor fuente de información, fiable, veraz y completa, sobre como completar los requisitos exigidos por la ley para obtener estos beneficios.

En términos de la vigencia de esos fondos, la ADAFP reiteró que la cuenta de un afiliado que haya fallecido, ni se pierde, ni expira, ni caduca, ni desaparece, ya que el monto que el afiliado acumuló durante su vida permanece en su cuenta de capitalización individual hasta que los familiares completan los requisitos legales y los retiran. Dijo además que mientras se encuentren en la cuenta, estos fondos se siguen incrementando con la gestión de las AFP producto de rentabilidad de las inversiones.

La presidenta ejecutiva de la ADAFP, destacó que por la naturaleza del sistema que administran, las AFP son empresas reguladas y que deben cumplir con el mandado de ley y de las normativas que las rigen, para garantizar que quienes reciban los beneficios sean efectivamente las personas que tienen ese derecho. Indicó que el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece la protección de los familiares de los afiliados a través de un seguro de sobrevivencia contratado por las AFP con las compañías de seguros, beneficio que se rige en todas sus partes por el contrato póliza y que quien define y aprueba dicho contrato es el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

En cuanto a la cantidad de pensiones por sobrevivencia, la presidente ejecutiva de la ADAFP resaltó que estas cifras tienen explicación en gran medida en el hecho de que hay más de 3 millones 861 mil afiliados a las AFP y que sólo un 46% aproximadamente aporta a la seguridad social de manera regular. Esto significa que unos 2 millones de personas no cotiza regularmente y, por tanto, ante un fallecimiento, al no pagar la prima del seguro, sus familiares no tienen cobertura de sobrevivencia. Señaló que en esta situación, las familias tienen garantizado recibir como herencia el total de los fondos acumulados, para lo cual deben cumplir con las disposiciones legales establecidas, tanto por el Código Civil, como por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en cuanto a la Ley de Sucesiones y Donaciones. Agregó al respecto, que estos requisitos en general son los mismos que deben llenar los familiares de una persona fallecida al hacer una reclamación en las diferentes instituciones y organismos, para demostrar que son los legítimos beneficiarios.

Jáquez resaltó que entre la Superintendencia de Pensiones y las AFP se han hecho importantes avances en el diseño e implementación de nuevas herramientas para apoyar a los familiares en sus gestiones. En ese sentido, destacó que al igual que algunas AFP, en la página de la SIPEN www.sipen.gob.do hay disponible una lista de afiliados fallecidos para que los familiares puedan informarse acerca de a cuál AFP dirigirse para reclamar los beneficios.

Sostuvo además, que al momento de contar con la información del fallecimiento de uno de sus afiliados, las AFP realizan gestiones de localización de la familia mediante la información de contacto que disponen. Y dijo, que aun cuando se haga este contacto, el trámite de entrega de la pensión o de los fondos se inicia cuando los familiares hacen formal solicitud ante la AFP correspondiente. Resaltó como información relevante para las familias, que una vez depositada esa solicitud en la AFP, se elimina el plazo de prescripción y se dispone del tiempo que sea necesario para que los familiares completen la documentación requerida que demuestre sus calidades y puedan todos recibir los beneficios a que tienen derecho.

Indicó finalmente que la ADAFP apoya y promueve los cambios y perfeccionamientos que fortalezcan la Ley 87-01, para que en el sistema alcancemos más y mejores pensiones a favor de nuestros afiliados y por la protección de sus familias, a la vez que este importante ahorro contribuye con el desarrollo social y la generación de riqueza para el país”.

La ADAFP agrupa y representa a las administradores de fondos habilitadas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social para operar en el sistema dominicano de la seguridad social. Las entidades que la integran son AFP Crecer, AFP Popular, AFP Reservas, AFP Romana y AFP Siembra.