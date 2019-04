$!Adrian Gostick impartirá conferencia sobre alto desempeño y gestión

La firma internacional de capacitación INTRAS anunció la realización de su evento The Spring Conference, el este miércoles 10 de abril, de la mano de Adrian Gostick, autoridad mundial, consultor corporativo y conferencista globalmente reconocido en los temas de alto desempeño y gestión de equipos, liderazgo, compromiso y cultura.

En su conferencia “El gran poder del equipo”, Gostick enseñará la forma precisa y detallada de cómo construir, liderar e inspirar equipos con visión ganadora y lograr resultados extraordinarios. A la vez que compartirá herramientas valiosas y continuas para crear una cultura ganadora dentro de sus equipos y empresas, así como potenciar su desempeño.

Adrian Gostick está entre los 10 principales expertos de cultura organizacional y de equipos del mundo. Es el fundador de The Culture Works, una prestigiosa consultora global enfocada en ayudar a las organizaciones a desarrollar culturas de trabajo de alto rendimiento. Es autor de nueve libros, entre los que figuran los bestsellers: The Carrot Principle (El principio de la zanahoria) y All In (Todos adentro), el cual fue también ganador de la Medalla de Oro de los Premios Axiom 2013 y ganador de los Premios Internacionales de Libros 2014 en el renglón de Negocios: Administración y Liderazgo.

Ney Díaz, presidente de INTRAS expresó que: “En la actualidad, la gran mayoría de las horas de los empleados están invertidas en trabajar de forma colaborativa. Paradójicamente, el 96% de estos citan el trabajo en equipo deficiente como la principal fuente de fallas y fracasos en el lugar de trabajo”, dijo.