$!Advierten activación económica espontánea podría convertirse en un “caos” en RD

“Si tú no tienes una señal clara en la población se genera esta incertidumbre”, indicó Cirse Almánzar.

“Yo creo que esto no aguanta más la semana que viene. Yo creo que el Gobierno ya debe dar un paso, una señal de cómo vamos a ir reactivando”, argumentó la vicepresidenta ejecutiva de la AIRD.

Dijo que la Asociación de Industrias de la República Dominicana está viendo que el Gobierno ha estado haciendo “todo lo que ha tenido que hacer y nos sentimos muy complacidos de todas las medidas que se han tomado, pero por más medidas económicas paulatinas y si no hay actividad económica no se va a aguantar”.

Fondos de pensiones

La ejecutiva empresarial también se refirió a la propuesta que ha estado circulando para que los trabajadores reciban parte de los recursos de los fondos de pensiones.

Explicó que desde el principio entendieron que esto era improcedente porque no se está tomando en cuenta el impacto que pudiera tener para la estabilidad macroeconómica del país y el poco impacto positivo que tendría para los trabajadores.

“Las ponderaciones que se ha hecho en ese sentido ha sido confusas, no tiene un análisis económico adecuado. Yo creo que es una iniciativa más emocional que otra cosa... es una medida que no tiene cabida, no es beneficiosa para nadie, pero para nadie y mucho menos para los trabajadores”, aseguró Almánzar al ser entrevistada en el programa "Sol de la tarde", que se transmite por Zol 106.5 FM.

Añadió que los recursos de las AFP están siendo utilizados y no están guardados en una caja fuerte para tomarlos, sino que son recursos que están manteniendo la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.

“Si no lo utilizamos adecuadamente, entonces, podríamos tener una crisis como bien lo decía el gobernador del Banco Central”, expuso.