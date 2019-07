$!Advierten aplicar aumento salarial sin reclasificación llevaría a la quiebra a miles de mipymes

Aplicar la tarifa anunciada por el Comité Nacional de Salarios (CNS) llevaría a la quiebra a miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), si no se aplica la reclasificación que indica la Ley 187-17.

Así lo expresa la Federación Dominicana de Comerciantes, que explica que muchas mipymes cerrarían por la gran cantidad de despidos que produciría implementar el aumento del 14% anunciado por el CNS. Además, estarían sujetos a demandas laborales.

“Estamos frente a un periodo de inestabilidad política el cual afecta la actividad económica, ya que, al quebrar el sector mayor empleador del país, la tasa de desempleo se incrementaría a niveles alarmantes y, por lógica, se incrementaría la delincuencia. Imponer un aumento salarial sin cumplir con la Ley 187-17 es provocar la quiebra de miles de pequeñas empresas, ya que será insostenible el pago de los salarios para las mipymes”, expresa el gremio presidido por Iván García.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Leonel Castellanos Duarte, dijo que la posición del sector que representa es que se cumpla la ley en base a la clasificación empresarial contemplada en la Ley 187-17, porque con esto se estaría protegiendo a las micro y pequeñas empresas “porque es a ese segmento del sector empresarial los más desprotegido del aumento salarial”.

Precisa que no son las medianas y grandes empresas que tienen el problema, sino las micro y pequeñas empresas. Además, con el cumplimiento de la ley lo que “haríamos es que ese segmento de la población empresarial que está en la informalidad se motive a formalizarse, pero en las condiciones actuales una micro y pequeña empresa no puede pagar el salario que indica el umbral que hicieron ahora”.

De su lado, el expresidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Isaachart Burgos, dijo que está demostrado que el tema de la reclasificación no va a provocar una disminución de salarios en las mipymes. “Se demostró con números. Se presentó una gráfica de lo que pagaría una micro, pequeña y mediana empresa, o sea, iba a darse el aumento salarial sin importar lo que se apruebe”, adujo.

Dijo que la ley es para todo el mundo, señalando que tanto el sector gubernamental, sindical y empresarial deben cumplir con lo que establece la ley. “Si yo tengo un empleado y lo despido, yo no puedo decirle que no le voy a dar la cesantía porque no estoy de acuerdo, no, ahí hay una ley que hay que cumplir porque si no me ponen una demanda”, dijo.

El Gobierno, representado por el Ministerio de Trabajo, no ha publicado la resolución que indica el aumento salarial del 14% porque aún no se ha vencido el plazo, tiempo que tienen los empresarios de impugnar la medida anunciada por el Comité Nacional de Salarios.

Cerca de 2.3 millones de trabajadores se beneficiarán de aumento de 14%

Sobre el tema de la reclasificación, el viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ignacio Méndez, aclaró que la política de salario mínimo debería estar acorde con la política de formalización. “Lo que se ha dicho desde el MICM es que si se usa una clasificación empresarial debe utilizarse la clasificación de la Ley 187-17, pero el tema salarial es inherente al Ministerio de Trabajo”.