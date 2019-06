$!Advierten que reforma legal arriesga derecho a pensión de 100,000 personas

De aprobarse la reforma a la Ley 87-01 que elimina el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), unos 100,000 trabajadores perderán sus derechos adquiridos para una pensión, según señaló el experto en seguridad social Arismendi Díaz Santana.

Detalló que se trata de 60,000 trabajadores activos de diversos sectores de la actividad económica, ex afiliados al IDSS, quienes al momento del inicio del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia (SVDS) tenían menos de 45 años de edad y pasaron a cotizar al Sistema de Capitalización individual, quienes tienen derecho a un bono de reconocimiento, de acuerdo al artículo 43 de la Ley 87-01 que regula el sistema de seguridad social. También unos 35,000 trabajadores pasivos de diversos sectores de la actividad económica, quienes durante años cotizaron al IDSS, y por diversas razones no eran afiliados activos al Seguro Social al inicio del SVDS, con derechos adquiridos durante los años en que aportaron al IDSS, y otros 5,000 ex trabajadores de los centrales azucareros que estaban afiliados al IDSS, y quienes desde hace años formalizaron su solicitud de pensión sin que hasta ahora hayan sido atendidos.

Díaz Santana relató que hace años, con base en lo definido en las leyes, se inició un estudio para definir la deuda actuarial del IDSS para reconocer los derechos de esas personas, pero el proyecto fue engavetado, por lo que esos 100,000 trabajadores carecen de una constancia oficial sobre sus derechos.

“Si el IDSS desaparece sin definir este derecho esos dominicanos tendrán serios problemas al momento de su retiro, condenados desde hace años a pensiones de miseria, agudizadas por los pronósticos de una tasa de reemplazo absolutamente insuficiente y las altas comisiones de las AFP”, señaló Díaz Santana en un comunicado.

Por ello, señaló que este miércoles entregó a la Comisión Bicameral de Seguridad Social del Congreso, que preside el senador José Rafael Vargas, una propuesta para evitar que la reforma de la Ley 87-01 anule las pensiones de esas 100,000 personas. En la misma propone la creación de una comisión técnica legal y actuarial con la finalidad de recibir, estudiar y formular recomendaciones sobre las solicitudes en curso de pensiones de los antiguos afiliados al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).