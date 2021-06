$!Afirma neumonía que afecta a cerdos no representa peligro para los humanos

El presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios (Colvet), Sigfredo Frías, declaró que por el momento el brote de neumonía que afecta la crianza de cerdos en varias localidades del país no tiene ninguna implicación para la salud humana.

Frías explicó a Diario Libre que no se trata de una enfermedad zoonosis (aquella que se puede transmitir de animales a hombres).

“En este caso, todavía no hay un diagnóstico definitivo de la razón de esa neumonía, hasta tanto no se terminen los procesos de necropsia. Hay otro brote que aparentemente es de Teschen, que es una enfermedad transmisible entre los cerdos, pero oficialmente no se ha diagnosticado”, declaró.