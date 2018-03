Afirman que hay unas 150,000 bancas entre fijas y ambulantes

“Así no vamos a avanzar en RD”

“Como país, como nación, como pueblo, si seguimos manteniendo esta adicción a las bancas de apuestas y a los juegos de azar no vamos a llegar a ningún sitio, no importa cuántas Punta Catalina, no importa cuánto se invierta el 4% para la educación, nada de eso si seguimos con ese cáncer económico y social como es los juegos de azar y las loterías y las bancas de apuestas en la forma en la cual han llegado a poblar toda la geografía nacional, no vamos a avanzar como país”, expresó Alejandro Fernández W., analista financiero.