$!Afloran contradicciones entre ministro de Agricultura y pequeños productores por muerte de pollos

Han aflorado ideas encontradas entre las autoridades del Ministerio de Agricultura y los pequeños productores de pollos que resultaron afectados por la influenza aviar y el virus Newcastle. Los productores aseguran que aplican la vacuna y que las autoridades no lo están supervisando.

A juicio del presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos (Asohuevos), Manuel Escaño, con las declaraciones del ministro de Agricultura lo que se está es buscando la fiebre en la sabana y no enfrentar el problema que, según Escaño, se les ha avisado a las autoridades con anterioridad.

“Independientemente de todo, hay un problema en esa zona y las autoridades lo que deben es ir allá para hablar con los productores. A nosotros nos interesa que se resuelva el problema y si esos productores no están lo suficientemente orientados, pues, oriéntenlo y decirle lo que deben hacer. Ese es el papel de Agricultura”, expresó.

De su lado el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA), Pavel Concepción, dijo que esos casos pueden pasar cuando no se vacuna correctamente y cuando llegan los cambios de temperaturas la situación se empeora.

“Estos pudieron ser porque no vacunaran correctamente o no usaran la vacuna correcta y, además, cerca de la enfermedad los productores se van relajando y van viendo que todo está bien, todo está normal y van relajándose con los programas y ahí suceden los casos. Y como no hay ningún tipo de seguimiento a esto, el productor se relaja y ahí viene el problema”, argumentó el empresario.

Precisó que los pollos cuando llegan a las granjas lo hacen como un bebe, pero que los mismos se contaminan con las aves que están fuera de las instalaciones como los que andan volando, los patos, gallinas. “Estos sí tienen la enfermedad. La gallina y los pollos se contaminan con esos animales que andan sueltos en el aire. Otro caso que quiero aclarar es que nuestro caso influenza sigue siendo de baja patogenicidad y no ha sido un detonante en estos problemas y la influenza que tenemos es H5N2”.

Pavel Concepción pidió al ministro de Agricultura que le brinde algún tipo de ayuda a los pequeños productores porque ante esta situación el golpe es duro para ellos.

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, se reunió ayer (miércoles) con representantes del sector avícola dominicano y anunció que el Gobierno dominicano hablará con los que han resultado afectados por los virus Newcastle y la gripe aviar H5N2 para buscar una fórmula y solucionar el problema.

Dijo que ha hablado “con cuatro productores de pollo y la información que tiene es que ellos dejaron de vacunar, por lo que se entiende que los pollos que han muerto o que han sido afectados con los virus tienen más de 21 días de nacidos". Consideró los casos identificados como especiales y exhortó a los productores a cumplir con el protocolo de vacuna establecido para evitar estos casos.

Agregó que la vacunación es obligatoria en la República Dominicana.