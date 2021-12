Fotografía muestra parte de la estructura de la Bomba que en la actualidad se está reparando en Santo Domingo. Los agricultores dicen no tener el dinero para buscarla. ( Asoproabfe )

Más de 65 agricultores de Mena Abajo, provincia Bahoruco, piden la ayuda de las autoridades para mejorar el sistema de riego en la zona y la reparación de la bomba que utilizan para mojar sus productos.

“Hay bombas que nosotros hemos tenido que repararla al mes dos y tres veces y el costo de esas reparaciones nos sale a nosotros entre 50,000 y 60,000 pesos”, expresó Gerson Méndez Cuevas, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas la Buena Fe (Asoproabfe).

Dijo a Diario Libre que actualmente tienen una bomba reparando en Santo Domingo, pero la misma cuesta casi RD$143,000 y no cuentan con los recursos para solucionar el problema.

“Cada vez que nosotros vamos al IAD, que queda en Barahona, lo primero que nos dice el gerente es que no cuenta con recursos para apoyar a los agricultores en las reparaciones de las bombas. Le entregamos una carta al director del IAD y tampoco hemos tenido respuestas, por lo tanto, nosotros los agricultores hemos tenido, en toda esta vida, que luchar para la reparación de las bombas para no dejar morir los predios agrícolas”, expresó.

Asoproabfe cuenta con 65 parceleros, cada uno posee título que dice que tienen 20 tareas. Además, a estos se suman los productores que se están beneficiando del sistema de riego sin estar en la asociación. “El problema que nosotros tenemos es un problema crítico, difícil”.

Asegura que a las autoridades de la provincia Bahoruco no les duele la situación de los agricultores, por lo que entienden que están desamparados.

“Cómo un productor que lo que tiene son 20 tareas va a sacar RD$8,000 o RD$10,000 pesos cada vez que se dañe una bomba, no puede por más que quiera. Entonces, se ve obligado a tomar dinero prestado y llega un momento que no le quieren prestar porque es que no aguanta. Como asociación hacemos las gestiones, pero estamos sin autoridades”, indicó.

Enfatizó que lo peor de todo es que las autoridades conocen las necesidades y las calamidades que están pasando los agricultores, “conocen la realidad de las reparaciones de las bombas porque cada vez que vamos a reparar una de esas bombas siempre estamos tocando puertas y llevando cartas buscando apoyo”.

Además: “Les llevamos cartas a la senadora, gobernadora, a los síndicos y hasta ahora solo nos han respondido dos síndicos: el síndico del municipio de Mena nos dio un cheque de RD$6,000 y el síndico de Monserrat, el señor Bolívar, nos dio RD$5,000, pero cuando hablamos con la senadora y le entregamos la carta nos dice que sí, que nos va apoyar, pero que de manera personal no puede aportar un solo centavo. Pero tampoco hace ninguna gestión”.

Los agricultores de Mena Abajo producen plátanos y otros productos alternos como es melón, sandía, auyama, yuca, guandules, entre otros.

“Las personas del Ministerio de Agricultura vienen, pero los problemas continúan porque no hacen nada. Solamente vienen, miran y si tienen que hacer un proceso de roturación de tierra, hacen su roturación a gentes particulares y ni siquiera coordinan con la asociación para decir cuántas tareas tenemos, cuántas personas son, no coordinan, solo vienen porque tú eres el mío y los problemas continúan en la comunidad”, apuntó Gerson Méndez Cuevas, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas la Buena Fe (Asoproabfe).