Dos productores de El Seibo se quejan de alto costo de los insumos y mal estado de las vías

Productores de la comunidad de Las Cuchillas, provincia de El Seibo, manifestaron este miércoles sus quejas por el alto precio de los insumos y el mal estado en que se encuentran sus caminos vecinales.

Aseguran que están “huérfanos de autoridades”, puesto que el Gobierno “no está trabajando para mantener la estabilidad de los precios y en invertir en la reparación de los caminos vecinales de las zonas productivas”.

Félix Antonio Cabrera, productor de leche de la comunidad, dijo que la situación, por ejemplo, para el ganado “está difícil”, ya que, por un lado, los cuatreros están acabando con todas sus reses y, por el otro, no hay control de los precios.

“Aquí no hay seguridad, el Gobierno no tiene control de precios. Los precios después que subió el presidente Luis Abinader, han subido en un ciento por ciento y no le quiere poner un stop a eso”, manifestó.

Aseguró que las alzas en los productos de ganadería están sin control y que el costo de la leche está por el suelo, al tiempo que dijo que el presidente Abinader “habla mucho, pero que no hace nada”.

RELACIONADAS Abinader reitera compromiso con el campo y precios estables

El señor Cabrera lamentó que los funcionarios de El Seibo “tampoco quieren trabajar por su pueblo, principalmente por los campesinos, uno de los sectores más importantes”.

Afirmó que tras el inicio de los trabajos de reparación de la carretera Las Cuchillas, la obra fue dejada por la mitad y que, por consecuencia, la vía retornó al mal estado de antes.

“Empiezan con las cosas para luego no terminarlas, tanto dinero que supuestamente el Gobierno estaba invirtiendo en esa carretera y ahora está hasta peor, intransitable está”, sostuvo.

La señora Santa Castillo coincidió de que la leche no la quieren pagar a su debido precio, pero que “cuando le quieren subir un peso, el precio de los alimentos está por encima de eso”.

“Si le suben a la leche, se lo duplican tanto en un medicamento, como en cualquier otro alimento. No hace mucho compré un parasiticida que anteriormente me costaba siete mil pesos y ahora está casi a diez mil”, lamentó.

Precisó también que sigue en la ganadería por compromiso, pero que realmente “no está en nada”, ya que el dinero que viene a cobrar en la quincena lo ha gastado en la producción. Aseguró que atraviesan una situación difícil, donde el campesino para mantenerse debe pagar un alto precio.

“Cada día todo está más caro y no tenemos un doliente que salga por nosotros”, dijo.

Castillo hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que tome cartas en el asunto y piense en el campesino, ya que el pueblo consume lo que en el campo se produce.